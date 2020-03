En Occitanie, l’Adie met en place un plan d’urgence pour les travailleurs indépendants

L’association Adie, qui finance, conseille et accompagne les entrepreneurs dans la création et le développement de leur activité, annonce qu’elle met en place des mesures d’urgence exceptionnelles. « Une procédure accélérée de report d’échéance et de rééchelonnement est systématiquement proposée aux entrepreneurs faisant part d’une crainte quant à leur capacité à rembourser leurs mensualités. Pour les entrepreneurs confrontés à des problèmes de trésorerie, l’association a également débloqué une ligne de 1 million d’euros afin de financer un dispositif de crédit de trésorerie pour couvrir les situations d’urgence », indique l’association.

En Occitanie, ce dispositif permettra de financer, sur fonds propres, jusqu’à 1000 euros pour chaque entrepreneur, afin de couvrir les situations d’urgence.

‘’Notre priorité est de mettre en place des aides accessibles aux travailleurs indépendants pour qu’ils ne fassent pas faillite, pour qu’ils tiennent le coup et pour les aider à redémarrer prochainement. Il s’agit aussi d’apporter réconfort et soutien à celles et ceux qui sont isolés et qui perdent leurs repères et notion du temps !’’, déclare Christophe Nicaud, directeur de l’Adie Occitanie.