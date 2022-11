Les Restos du Cœur recherchent des bénévoles en Occitanie. L’association constate que « la crise sanitaire s’est muée en crise économique. De nouveaux publics tombent dans la précarité, et plus de personnes se retrouvent dans des situations de fragilités sociale et alimentaire. »

Les Restos du Cœur ont donc besoin de sang neuf pour épauler les 6500 bénévoles des treize associations départementales. Plus de renseignements sur le site de l’association.