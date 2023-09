En Occitanie, la montagne sort gagnante d’une saison touristique contrastée

Avec 78 millions de nuitées touristiques enregistrées en Occitanie sur juillet-août, la saison 2023 affiche un bilan satisfaisant, proche de celui de 2022 - année record - selon les chiffres du Comité régional du tourisme et des loisirs (CRTL). Toutefois, une météo fluctuante et la baisse du pouvoir d’achat ont impacté le bilan, qui montre aussi de fortes disparités selon les territoires.

Le littoral a vu son taux d’occupation chuter, délaissé au profit des zones de montagne, Massif Central et Pyrénées. Lourdes, grande gagnante, se démarque fortement : +28 % de fréquentation par rapport à l’été dernier, un record, et une progression qui s’accélère depuis le début de l’année (+40 % de fréquentation à date sur 2023 versus 2022), dopée par le retour des visiteurs internationaux.

Concernant les hébergements, les locations en plateforme type AirBnB sont en hausse (+9 %), les campings stables, les hôtels en léger recul. Les réservations de dernière minute continuent de progresser. Selon l’enquête réalisée par le CRTL auprès des professionnels , après un début de saison positif (66 % et 56 % de satisfaction en mai et juin), le mois de juillet a fortement déçu les professionnels (47 %) mais le niveau remonte en août avec 68 % de satisfaits.

Septembre apporte son lot de promesses : avec une hausse de 39 % des réservations à Toulouse sur le mois en cours par rapport à l’an dernier, la fin de l’été et l’arrière-saison s’annoncent florissantes. Le littoral compte également sur un regain de fréquentation avec la prolongation des beaux jours.

En Haute-Garonne, les excursionnistes de plus en plus nombreux

5 millions de nuitées ont été comptabilisées en Haute-Garonne pendant l’été 2023. À l’instar de sa région, le département affiche un bilan stable. Les 1,9 million de touristes, en majorité français (89 %), sont venus moins nombreux qu’en 2019, année de référence (-10 %) mais sont restés plus longtemps (2,8 nuitées en moyenne).

Après avoir boudé le mois de juillet, ils étaient nombreux en août à profiter de balades haut-garonnaises en mobilité douce : +22 % de fréquentation sur les parcours cyclables et pédestres de TransGarona et de Via Garona (28.000 passages). En parallèle, le Canal du midi enregistre lui une légère baisse d’activité avec 75.000 passages soit -11 % par rapport à 2022. Au total, le département a accueilli plus de 4 millions d’excursionnistes, soit une hausse de 6 % par rapport à l’avant-Covid.

Concernant les hébergements, à la centrale de réservation départementale, les locations bon marché ont été prises d’assaut. A contrario, seuls quelques clients étrangers, principalement belges et anglais, se sont montrés intéressés par les hébergements haut de gamme. Quant aux centres d’intérêts, même tendance au « petit budget » : à l’Espace Tourisme Haute-Garonne de Toulouse, les demandes ont porté essentiellement sur les activités gratuites : le festival 31 Notes d’été, les lieux baignades, les randonnées et l’itinérance, toutes les visites et événements gratuits (concerts, expositions, marchés, fêtes…) ainsi que la recherche croissante de solutions de déplacements en transports en commun ou covoiturage.

Marie-Dominique Lacour

Photo : Le cirque de Gavarnie (en une) et la basique de Lourdes, destinations gagnantes de l’été 2023. Crédits P. Thebault / CRTL Occitanie.