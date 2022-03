Opus Fabrica, cabinet de conseil et formation, et BigHappy, agence de conseil, organisent le 22 mars à l’Espace Cobalt, une soirée sur le thème suivant : "Entreprises et individus : se réinventer pour évoluer." Elle débutera par une table ronde réunissant différents acteurs de l’entrepreneuriat et de l’associatif venus témoigner de la façon dont ils ont su rebondir.

Dans un second temps sera dévoilé « Le colosse d’argile », sculpture de l’artiste Pavan inspirée par la silhouette et l’histoire de Thierry Dusautoir, ancien international de rugby. La soirée se terminera par une dégustation de vins du domaine Gayda (Brugairolles, dans le Languedoc-Roussillon) et une présentation de la fondation Apprentis d’Auteuil, entrecoupés d’intermèdes musicaux .

Mardi 22 mars 2022 à 18 heures à l’Espace Cobalt, 55 avenue Louis Breguet à Toulouse.