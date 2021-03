TSM Consulting, la Junior-Entreprise de Toulouse School of Management, organise un webinaire le 18 mars 2021, à 18 heures, sur « L’entrepreneuriat, levier de transformation et de résilience » qui sera retransmis en direct depuis les locaux de La Mêlée.

La crise sanitaire et économique du Covid-19 a rebattu les cartes du monde du travail, obligeant les entrepreneurs et chefs d’entreprise à faire preuve d’innovation et de résilience pour faire prospérer leur activité. C’est le sujet de cette discussion où interviendront Frédéric Remy, directeur de développement chez E. Leclerc Blagnac et Saint-Orens, Céline Fiorido, responsable du pré-accélérateur Pepite Sarter Ecrin au sein de l’Université Fédérale de Toulouse (Diplôme Étudiant Entrepreneur), et Thibaut Gehin, ancien étudiant de Toulouse School of Management qui est passé par l’incubateur de l’IOT Valley puis par Nubbo. Il a créé sa société Triigger, spécialisée dans la fiabilité de la data des actifs informatiques et la cybersécurité.

Le lien Youtube sera disponible deux heures avant l’événement sur les réseaux sociaux de TSM Consulting.

