Éric Bille : « Les brasseries artisanales pourraient occuper 10 % du marché français »

Au-delà de l’essor des brasseries artisanales et de l’intérêt des consommateurs, existe-t-il une filière brassicole en Occitanie ?

Non, pas encore. Aujourd’hui, la réalité c’est que la filière régionale de malt et de houblon n’est pas structurée. Il existe quelques micro-malteries et des houblonnières bio que nous connaissons tous en Occitanie, mais c’est insuffisant pour créer une filière. La plupart des brasseurs sont obligés de se fournir hors région, surtout lorsqu’ils recherchent des malts spéciaux. Les choses sont cependant en train d’évoluer avec la création de la malterie d’Occitanie à Albi, qui s’appuie sur Arterris, une importante coopérative agricole. La Région Occitanie et les chambres d’agriculture soutiennent ce mouvement.

Comment expliquez-vous un tel succès des brasseries artisanales ?

Tout d’abord, c’est un business qui ne nécessite pas d’investissement lourd au départ, et cela permet à beaucoup d’amateurs de se lancer pour devenir pro. C’est aussi une question de maturité du marché. Nous suivons le modèle américain qui a dix ans d’avance sur nous. Actuellement, les brasseries artisanales représentent 5 à 6 % du marché national mais il y a encore de la place pour de nouveaux acteurs. Les brasseries artisanales pourraient occuper jusqu’à 10 % du marché français à terme.

Existe-t-il quand même des freins à ce développement ?

Le frein, c’est que si les investissements peuvent être maigres au départ, il est ensuite difficile de passer un cap sauf à investir massivement pour augmenter la production. L’activité de brasserie est aussi très chronophage, il faut être en mesure de produire tout le temps et de pouvoir stocker car il faut attendre un mois et demi entre la production et la vente. Pour monter en puissance, il faut donc des bras et des machines pour embouteiller et des m² pour stocker.

Propos recueillis par Béatrice Girard.

Sur la photo : Éric Bille. Crédit : Hélène Ressayres-ToulÉco.