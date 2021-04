Éric Yoteau et Yann Desury, nouveaux directeurs au sein d’Ami Bois

Le constructeur toulousain Ami Bois, spécialiste de la maison individuelle en bois, nomme deux nouveaux directeurs. Éric Yoteau prend la tête de la direction régionale Nouvelle-Aquitaine et Yann Desury sera en charge du développement du réseau de franchises.

Spécialiste du domaine de l’habitat, Éric Yoteau a occupé le poste de directeur commercial ou chef d’agence de différentes enseignes. Yann Desury a mené l’ensemble de sa carrière sur des postes de développement de structures liées à l’immobilier.

L’objectif en Nouvelle-Aquitaine est de produire cette année cent maisons Ami Bois. Éric Yoteau projette le recrutement de deux nouveaux commerciaux au sein de sa direction régionale, ainsi que d’un conducteur de travaux.

Le réseau est composé de vingt-cinq agences, dont neuf en franchise. Ami Bois prévoit l’ouverture de six franchises en 2021. L’ensemble du réseau réalise à ce jour la construction de plus de trois-cents maisons par an.