Eunate Mayor et Anne-Sophie Icard à la direction de At Home

Après six années à la tête d’At Home, Arnaud Thersiquel, membre fondateur, passe la main au duo Eunate Mayor et Anne-Sophie Icard à la direction de cette communauté d’entreprises. Il reste cependant président non exécutif de la structure.

Eunate Mayor devient directrice générale et Anne-Sophie Icard directrice des opérations. Cette nouvelle direction opérationnelle sera effective dès le 1er octobre 2021. At Home accueille plus de quatre-vingts entreprises, soit plus de 400 personnes, dans les deux campus toulousains de son concept de pépinière d’entreprises, à Compans-Caffarelli et à la Cité.