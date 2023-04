Explosion du coût de l’énergie : comment économiser sans licencier ?

Quelles sont donc les mesures prises par la plupart d’entre elles pour y parvenir ? Si vous voulez en savoir davantage, lisez la suite.

Régulation de la température ambiante sur les lieux de travail

Réguler la température dans les bureaux est l’une des premières mesures qui ont été mises en place dans les entreprises. Ce fut le cas notamment chez Bioseptyl, une entreprise spécialisée dans la fabrication des brosses à dents et qui emploie près d’une quarantaine de salariés. Ici, comme dans d’autres entreprises de même taille, les thermostats sont dorénavant réglés à 17°C dans les bureaux ainsi que les ateliers. Pour Olivier Remoissonnet, le dirigeant de cette entreprise, cette décision avait pour but « d’assurer une égalité de traitement de tous les salariés".

Chez Schneider Electric, la température oscille entre 16 et 19. Cette variation tient compte des centres logistiques et des bureaux où la mobilité des salariés est récurrente. Dominique Laurent, le DRH de la filiale France de Bioseptyl, reconnaît pour sa part qu’il s’agit là d’« une mesure incontournable et non négociable ». Ce faisant, ce dernier n’a pas attendu l’institution, par le gouvernement, d’un plan de sobriété énergétique pour se mettre en branle. Dans le plan de sobriété énergétique communiqué aux salariés, le 10 octobre 2021, on retrouve un train de mesures à appliquer de manière graduelle en fonction des pics de consommation.

Elles prévoient, entre autres, l’arrêt du chauffage à certaines heures de la journée ainsi que la fermeture des bornes de recharge destinées aux voitures électriques. Dans les restaurants d’entreprise, les grillades et les frites sont désormais exclues. La réalité énergivore des friteuses et des appareils de rôtisserie n’étant plus à faire. En ce qui concerne les équipements informatiques, le débranchement des chargeurs et la réduction des écrans de communication sont prévus dans le plan. Le dirigeant de l’entreprise a également procédé à la nomination d’une quarantaine d’ambassadeurs dont les missions principales sont : l’explication du plan, la collecte et le partage des bons gestes et le suivi de la bonne exécution du plan.

Organisation du travail et automatisation des process

Cela va sans dire, la réorganisation du travail est à présent un impératif pour réduire les coûts de production des entreprises. De nos jours, nombreuses sont les entreprises qui ont décidé de mettre en place le flex-office. Aux dires de Sébastien Barré, cette mesure permet de « garder le strict minimum de mètres carrés nécessaires ». Ce dernier constate que là où cette organisation est appliquée, une dizaine de salariés peuvent utiliser sept bureaux avec, en prime, un résultat optimal. Dans d’autres entreprises, l’institution du télétravail est devenue une réalité. C’est le cas notamment de la branche professionnelle de la sécurité sociale. Certains employés de ce secteur travaillent parfois jusqu’à trois jours à distance.

D’autre part, une étude réalisée par le cabinet Gartner annonce de profonds bouleversements en 2024. Selon les experts, au moins 75% des entreprises feront recours à l’intelligence artificielle et à l’automatisation comme outils de pilotage. Une telle réalité implique une multiplication par 5 du nombre de bases de données en continu. Les améliorations attendues suite à cette combinaison sont multiples. Par ailleurs, le développement de l’intelligence artificielle permettra de renforcer les systèmes de gestion des bases de données. Une chose est certaine, la réduction des coûts par l’automatisation est désormais une réalité au sein des entreprises. Celles-ci ne se font pas prier pour y recourir.

Sensibilisation des salariés aux éco gestes

Mettre l’accent sur la sensibilisation des travailleurs au respect de l’environnement à travers les écogestes est aujourd’hui une priorité dans les entreprises. Le secteur de la sécurité sociale compte à lui seul près de 300 organismes au sein desquels évoluent environ 145 000 salariés. Qu’il s’agisse des CPAM, des Caf, des Urssaf ou des Carsaf, la surface globale à chauffer pour assurer le confort des travailleurs avoisine 4,5 millions de mètres carrés. C’est la raison pour laquelle cette institution a lancé, en 2022, une campagne relative à la sobriété énergétique. Intitulée « petits gestes, grands effets », l’objectif de cette opération était de sensibiliser le personnel à l’adoption de comportements écoresponsables. Pour Sébastien Barré, directeur délégué de l’Ucanss, « c’est important la sensibilisation, il faut faire prendre conscience de la crise énergétique, ne pas négliger les étapes de sensibilisation, de pédagogie ».

Chez Orsteel, une entreprise ayant choisi d’entreprendre des actions de même nature, l’affichage de la consommation énergétique, chaque mois à la machine à café, devrait entraîner une véritable prise de conscience des acteurs. De son côté, Schneider Electric mise sur la participation de tous à travers la constitution des groupes de travail. Le but de ces regroupements est de susciter une réflexion profonde sur la problématique du gaspillage énergétique. À terme, cela pourrait déboucher sur la mise en place des mesures issues d’un large consensus grâce aux suggestions obtenues des salariés via la boîte à idées.