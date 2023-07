Filière tourisme : en route vers la durabilité

Première région thermale, première région en nombre de campings et de sites remarquables, l’Occitanie est une région touristique et le tourisme un secteur majeur pour l’économie locale. Avec ses 125.000 emplois et 60.000 entreprises impliquées, il n’est pas une variable d’ajustement. Pourtant, son empreinte écologique pèse sur l’environnement ; c’est pourquoi une réflexion stratégique a été engagée pour la réduire, notamment en matière de transport. « Le transport représente 77 % des externalités (estimation du coût de la pollution atmosphérique et des émissions de gaz à effet de serre, NDLR) du secteur. Pour limiter les pollutions, nous cherchons à trouver un nouvel équilibre », indique Jean Pinard, directeur du Comité régional du tourisme Occitanie (CRT).

Le voyage, élément du séjour touristique

Parce que le tourisme ne peut s’entendre sans voyage, et que le voyage implique un transport, quels sont les leviers pour limiter l’empreinte écologique ? « Il y a plusieurs facteurs sur lesquels on peut travailler, à commencer par la prise en compte des catégories de touristes », souligne Jean Pinard. Pour la clientèle internationale, qui représente un tiers des touristes, l’enjeu est d’imaginer des produits touristiques pour des séjours plus longs, à contrecourant des pratiques actuelles, où grâce à des tarifs attractifs via les airs, la tendance est plutôt à la multiplication des voyages. La clientèle française hors Occitanie représente quant à elle 40 % du tourisme local, celle des habitants de l’Occitanie entre 20 et 25 %. Cette dernière n’est pas tout à fait mesurable, puisqu’elle voyage beaucoup à la journée.

Or, l’un des indicateurs d’évaluation du niveau de tourisme est la comptabilisation des nuitées. « Le tourisme de loisirs et de proximité à la journée est important et largement sous-estimé dans l’économie touristique », souligne Jean Pinard. Autre levier, la mobilité. « Nous avons la chance de bénéficier d’un réseau ferré dense », se félicite le directeur du CRT. « Nous déclinons la politique régionale d’accès au train à 1 euro avec la création d’un Occitanie Rail Tour : pour un tarif de 10 euros par jour, toutes les lignes locales sont accessibles aux touristes. » C’est ainsi qu’a été rouverte la liaison vers Luchon, pour un accès facilité aux Pyrénées centrales. Et lorsque l’infrastructure ferroviaire fait défaut, la Région initie des trajets en bus, moins polluants que les voitures individuelles. « Cela permet de multiplier les connexions », insiste Jean Pinard.

Le tourisme, facteur de développement des territoires Pour Pierre Torrente, directeur du Campus des métiers du tourisme pyrénéen et responsable de l’antenne de Foix de l’Isthia, l’Institut supérieur du tourisme de l’hôtellerie et de l’alimentation de l’université de Toulouse - Jean Jaurès, « la vision du tourisme a évolué : on passe du touriste roi au territoire roi. Bien sûr la satisfaction du client compte toujours, elle fait partie de l’équation ; elle devient un moyen et non une finalité. » C’est ainsi que le tourisme devient un facteur de développement des territoires et des emplois, en valorisant notamment les circuits courts et les produits locaux, mais aussi en prenant conscience de nos impacts, qu’il faudra nécessairement mesurer.

Valérie Ravinet

Sur la photo : Le train jaune d’Occitanie dessert vingt-et-une gares en Pyrénées Catalanes, et propose de faire du tourisme autrement. Crédit : DR