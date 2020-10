Fonds d’urgence pour les festivals : plus d’1 million d’euros pour l’Occitanie

En 2020, en plus des aides de droit commun (chômage partiel, exonération de charges), du fonds de solidarité et du fonds d’urgence du Centre national de la musique, 10 millions d’euros ont été consacrés par le ministère de la Culture à l’aide d’urgence aux festivals, qu’ils aient été annulés, reportés, réduits ou adaptés à des formats numériques.

Sur ces 10 millions, 1,12 million d’euros a été attribué à l’Occitanie. Cela a permis à la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) de soutenir de manière exceptionnelle cinquante-six festivals mis en péril durant la crise sanitaire, dont vingt-six festivals de musique et quatorze de cinéma.

Pour Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne : « L’Occitanie est pour tous une terre de festivals : près de 400 ont une très forte notoriété nationale voire internationale pour certains, près de 2000 évènements peuvent prétendre à l’appellation "festival" au sens large. Et les touristes, qui sont venus nombreux dans notre région cet été, n’ont pas été privés de toute manifestation festive grâce à l’effort conjugué de l’État, du Conseil régional, des collectivités locales mais aussi et surtout des organisateurs et des nombreux bénévoles qui souvent viennent les renforcer. »