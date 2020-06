Du 25 juin au 10 juillet 2020, l’association Toulouse Technologies organise le Forum virtuel de recrutement en partenariat avec l’association Stratégie Karrière (ASK) et la plateforme Seekube. Les entreprises pourront y rencontrer des étudiants des grandes écoles d’ingénieurs, de commerce et d’universités qui souhaitent décrocher un contrat en région Occitanie dans les secteurs d’activités suivants : informatique, télécommunication et réseaux, industrie aéronautique, gestion de projet, génie civil, audit/conseil, ressources humaines, etc.

