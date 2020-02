Pour sa première édition en Occitanie, le Forum Réseaux et Carrières au féminin prend ses quartiers à l’Université Paul Sabatier à Toulouse, le mardi 25 février. L’association Elles bougent et vingt-cinq entreprises partenaires se mobilisent le temps d’une journée pour accueillir plus de 250 étudiantes et jeunes diplômées de formations scientifiques et techniques. Objectif : leur donner les outils et conseils pour mener avec succès leur parcours professionnel et les aider à trouver un stage ou un premier emploi.

Au programme : ateliers, sessions de coaching CV, rencontres avec des marraines et relais Elles bougent et des expertes et experts du secteur industriel et technologique. Les entreprises ont également la possibilité de faire passer des entretiens dans des espaces dédiés avec les jeunes femmes rencontrées sur place.

Le 25 février de 9h à 18h à l’Université Paul Sabatier. Informations sur le site de Ellesbougent.com.