Frédéric Viseur, nouveau secrétaire général aux affaires régionales du préfet de la région Occitanie

Frédéric Viseur vient d’être nommé secrétaire général aux affaires régionales (SGAR) du préfet de la région Occitanie, Pierre-André Durand. Jusqu’alors adjoint du directeur de l’innovation, de la logistique et des technologies à la préfecture de police de Paris, il succède à Nicolas Hesse.

Frédéric Viseur a effectué un riche parcours dans la fonction publique depuis 2005. Sa première fonction était directeur du cabinet au sein de la préfecture de la région Franche-Comté. Il a par la suite travaillé dans plusieurs préfectures et également dans l’administration centrale.

Il sera désormais chargé de représenter et d’assister le préfet de région dans ses actions de coordination des politiques publiques nationales et européennes (eau, agriculture, montagne, littoral, mobilités, aménagement du territoire, culture, économie, emploi et solidarités), en lien étroit avec les services régionaux et départementaux de l’État.