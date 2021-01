French Tech Community Fund : L’association la Mêlée parmi les lauréats

Pour cette édition 2020 inédite marquée par la pandémie de la Covid-19, l’objectif était de redéfinir les priorités autour de trois axes, que sont « talents et Inclusion », dédié à l’élargissement du viver d’entrepreneurs et de talents en France, « Responsablitié et Impact », destiné à faire des start-ups un vecteur de changement positif pour l’économie, la société et l’environnement, et enfin « attractivité et expansion » pour inciter talents et investisseurs à choisir la French Tech. Cette année, 84 projets répondant à un de ces trois axes ont été retenus comme lauréats, dont 28 sont à l’international.

Parmi les projets retenus figurent des membres de la communauté françaises et internationales de la French Tech, mais aussi bon nombre d’organismes hors labellisation FT. Ainsi, plusieurs acteurs ont vu leurs projets retenus, comme Cooptalis, Diversidays, Foo Founders, Paris&Co, Startup Banlieue, Sista ou encore Maddyness. L’association la Mêlée fait elle aussi partie des lauréats de cette édition 2020 pour mettre en valeur les start-ups d’Occitanie, pour le développement d’événements de rencontre autour de la Tech dans les grandes comme dans les plus petites villes de la région ainsi que pour ses actions pour un numérique plus inclusif et diversifié.

Du X-Wing au Faucon Millenium

Financé par l’État, le French Tech Community Fund a pour vocation de soutenir leurs projets d’envergure en abondant un financement des projets à hauteur d’un maximum de 60% de leur budget total. Les projets retenus ont tous pour point commun de faire avancer les objectifs stratégiques de la French Tech, avoir un impact fort pour l’ensemble de l’écosystème, et pour ses entrepreneurs, et pour les entrepreneurs (et par conséquent ne se limitent pas à la valorisation de la communauté locale) et être réalisés sur une durée maximale d’un an. Deux catégories d’aide de financement sont disponibles : le X-wing (d’un montant de 20 000 euros) Faucon Millenium (de 40 à 100 000 euros). De quoi donner des ailes couplées de senseurs de navigation stellaire et de systèmes d’hyperpropulseurs aux projets sélectionnés.

Clément Seilhan, Midenews