Futurapolis. Les étudiants de Toulouse School of Economics, futurs acteurs de l’économie

Futurapolis accueillera ce jeudi deux étudiants de Toulouse School of Economics (TSE) pour débattre du rôle des étudiants dans la transformation de l’économie. Shakila Boyer préside la TSE Junior Etudes et Étienne Sagon est responsable du pôle développement commercial. Il s’occupe de trouver les clients, comme Airbus ou Tisséo. L’association conseille les administrations publiques et les entreprises privées à la manière d’un cabinet « professionnel ». Les étudiants réalisent des missions diverses comme des études de marché, des estimations de chiffres d’affaires, des études d’impact de politiques publiques ou même des analyses météorologiques. À partir d’analyse de données qu’ils modélisent, ils soulignent des tendances qui aident le preneur de décision.

Son caractère associatif et étudiant en fait un interlocuteur privilégié pour les organismes à petit budget mais les missions se veulent « professionnelles », puisque « réalisées par des futurs diplômés, en Master 2 », soutient Étienne Sagon. Si des chercheurs et professeurs peuvent appuyer la réflexion des étudiants si besoin, la TSE Junior Etudes se veut autonome. Pour les étudiants, il s’agit d’un « moyen d’appliquer la théorie sur des projets concrets et de bénéficier de premières expériences professionnelles », explique-t-il. Avec Shakila Boyer, ils discuteront du rôle que joueront les futurs diplômés à très court terme, dès leur arrivée sur le marché. Munis de leur savoir-faire acquis à TSE et leur éveil aux problématiques de transition écologique notamment, ils sont les acteurs du changement de demain.

M. M.

Sur la photo : Etienne Sagon. Crédit : DR.