Neuf moulins à huile du Gard (30) ouvrent leurs portes au public le 4 décembre. Cet événement nommé « La fête de l’huile de l’avent » est organisé par le Syndicat des AOP Olive et Huile d’Olive de Nîmes. Les moulins, huilerie ou oliveraie sont situés à Villevieille, Aigues-Vives, Saint-Gilles, Cabrières, Beaucaire, Saint-Bonnet-du-Gard, Estezargues, Uzès et Thomassot.

L’AOP Olive et Huile d’Olive de Nîmes produit au total 60 tonnes d’huile par an, issues de 48 500 oliviers. Ce sont 250 producteurs qui effectuent ce travail, répartis sur 223 communes. Plus d’informations en ligne.