Golf de Lavagnac : le préfet de l’Hérault émet un avis défavorable au projet

Le projet de Golf du domaine Lavagnac à Montagnac ne verra pas le jour. La décision préfectorale est tombée ce jeudi 11 mai : le préfet de l’Hérault, Hugues Moutouh, y émet un avis défavorable. Autorisé par arrêté préfectoral le 9 septembre 2011, le golf devait se composer de 18 trous, et s’entourer de 650 logements (individuels et collectifs) haut de gamme, d’un hôtel 5 étoiles, d’un restaurant étoilé et d’un spa. Le programme immobilier et de loisirs requiert une consommation évaluée à 300.000 m3 d’eau par an, puisés dans le fleuve Hérault, afin d’alimenter les logements, et arroser les espaces verts et les terrains de golf.

Une « hérésie environnementale », selon de nombreux élus, opposés au projet. La préfecture a donc sollicité une réactualisation du dossier en janvier, et a invité le porteur du projet à expliciter les modalités de la disponibilité de la ressource en eau pour l’irrigation du golf, en mars. La réactualisation du projet comprenait des évolutions relatives au nombre de logements (tombé à 418), au procédé de traitement de la station d’épuration, et au mode d’approvisionnement en eau.

Une trop faible disponibilité en eau

Des changements loin de satisfaire la préfecture. « Les modifications envisagées sur le projet n’apportent pas de solution tangible sur la question centrale de l’alimentation en eau », indique-t-elle dans un communiqué. « La disponibilité de ressources en eau a diminué », expliquait déjà Jean-François Blanchet, directeur général de BRL, opérateur du réseau hydraulique de la région, sur France Bleu, en début d’année. « Impactée par le changement climatique, la ressource est plus tendue. Et en l’état actuel, nous ne sommes pas techniquement en capacité de satisfaire les besoins en eau du golf de Lavagnac. »

Au vu de l’état de sécheresse qui impacte le département de l’Hérault en raison du manque de pluie depuis l’automne, Hugues Moutouh rappelle que « tout projet de conception ancienne mérite d’être réinterrogé ». Les golfs sont par ailleurs dans l’obligation de restreindre l’arrosage de leurs terrains, et le préfet en appelle « à la responsabilité des porteurs de projets pour que les questions environnementales soient pleinement prises en compte ».

Sarah Nguyen Cao Khuong

Photo : Dans un contexte de maîtrise de la ressource en eau, le golf de Lavagnac ne verra pas le jour. Crédit : DR.