Goxoa, la meilleure bière sans alcool d’Europe créée par un Montpelliérain

Jonathan Dubois, originaire de Montpellier, vient de créer une bière dédiée aux sportifs. Amateur de triathlon depuis sept ans, il n’était pas satisfait des bières sans alcool qu’il trouvait à l’arrivée des courses auxquelles il participait, et ce constat a donc fait germer une idée.

Le jeune homme âgé de 30 ans a lancé sa propre bière artisanale et hydratante sous le nom de « Goxoa » qui signifie doux et délicieux en Basque. « Si je ne suis pas originaire de cette région, je trouve la signification belle. Quand on prononce correctement, il faut dire Gochoa, le »ch« me fait penser un peu au bruit, lorsqu’on ouvre une bière ».

Une bière sans alcool hydratante

Pour le moment il propose une seule gamme : « une blonde pour l’été avec de l’agrume. On travaille avec des sels minéraux , des vitamines B ; c’est donc très hydratant après une séance de sport. Elle est moins calorique qu’un brocoli » assure Jonathan. L’entrepreneur prévoit aussi une deuxième gamme pour cet hiver.

Pour fabriquer cette bière, Jonathan est obligé pour le moment de la brasser en Belgique, car « le marché français est encore très compliqué, c’est une niche ». Un brassage qui dure entre deux et trois semaines, « la bière sans alcool est moins énergivore, car on divise par deux le temps de production ». Mais Jonathan a un objectif : ramener en 2024 la production sur Montpellier.

Afin de lancer son activité, une prévente sur la ,plateforme de financement Ulule a atteint les 300 % de l’objectif. « Nous sommes très contents, ça prouve que ça peut marcher ». Et la startup a même reçu le prix de la meilleure bière sans alcool d’Europe début mai.

Adèle Chiron

Sur la photo : La bière Goxoa pour les sportifs - crédits : Jonathan Dubois