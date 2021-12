Grâce au plan de relance national, l’Isae-Supeaero se rénove

L’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace Isae-Supeaero se lance dans un vaste plan de réhabilitation de son campus, qui représente un investissement de 11,9 millions d’euros. Ces travaux se font dans le cadre du plan de relance gouvernemental et vont permettre à l’institut d’accélérer dans la mise en place de sa stratégie « Horizons ».

Celle-ci s’inscrit dans le cadre de la transition énergétique et devrait permettre un gain d’énergie de 67 % à l’école d’ingénieurs. Six opérations de travaux vont être menées et vont s’échelonner jusqu’à la fin 2022. Le remplacement des appareils de régulation du chauffage et d’électricité, la mise en place d’éclairages Led, l’utilisation de pompes à chaleur, l’isolation des façades ou encore l’installation de panneaux solaires sont notamment au programme.