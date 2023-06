Groupama d’Oc, toujours dynamique malgré le changement climatique

Inondations, gels, sécheresses. L’année 2022 a été marquée par de multiples incidents climatiques qui ont abouti à une « sinistralité exceptionnelle » pour les sociétés assurantielles. Groupama d’Oc, la caisse régionale de la mutuelle Groupama, la chiffre à 742,7 millions d’euros [1]. Au seul mois de juin 2022, Groupama d’Oc aurait enregistré plus de 11.000 sinistres, soit l’équivalent d’une année entière auparavant. Pourtant, la caisse régionale revendique, selon son nouveau président Pierre Martin, « des bons résultats économiques malgré une situation complexe ». Son chiffre d’affaires serait en effet de 813,5 millions d’euros, un chiffre en croissance de 3,6 %. Son résultat net serait lui de 17,8 millions d’euros, en repli par rapport à l’an passé (26,2 millions d’euros).

Ce bilan, très loin d’être honteux, s’expliquerait par une « stratégie de gestion financière de long terme » et « une qualité de service importante », qui permettrait à la mutuelle de conserver un poids économique fort en Occitanie [2] en attirant vers elle « un Occitan sur huit environ ». Son nombre de contrats IARD [3] s’établirait à plus de 1,6 million. « Nous avons montré notre résilience économique malgré l’inflation dans une année de crise climatique et géopolitique avec la guerre en Ukraine », résume Olivier Larcher, directeur général de Groupama d’Oc. Confiants, les dirigeants de la caisse régionale visent « le milliard d’euros de chiffre d’affaires aux alentours de 2025 ».

Risques agricoles et gestes qui sauvent

Parmi les sujets qui ont occupé la mutuelle ces derniers mois, il y a la transformation depuis début 2023, de l’ancien système dit des « calamités agricoles » en « Assurance multirisque climatique ». Pour faire face aux épisodes climatiques catastrophiques (le gel, la sécheresse, etc.) plus fréquents à cause du changement climatique, l’État et les assurances ont en effet élaboré un nouveau système d’indemnisation pour les agriculteurs.

Peu de professionnels [4] adhéraient à l’assurance calamités agricoles qui leur revenait de plus en plus cher. Le nouveau dispositif aurait, selon Groupama d’Oc, « l’avantage de porter le niveau de subvention à 70 % (contre 62 % en moyenne en 2022) et pourrait être complété par une aide plus importante du Fonds de Solidarité Nationale (FSN) assuré par l’État [5] ». L’enjeu, pour la caisse régionale, serait de doubler le nombre d’assurés à l’horizon 2030 pour ce nouveau système « afin de mutualiser correctement le risque ».

Enfin, Pierre Martin tient à mettre en avant un engagement sociétal de la société d’assurance mutuelle régionale. Groupama a lancé, en 2021, son programme “Les Gestes qui Sauvent” et revendique aujourd’hui son succès. Cette formation gratuite, ouverte même aux non-sociétaires, aurait permis « de former plus de 20.000 personnes aux gestes de premiers secours en Occitanie » [6]. L’initiative a été mise en place avec des partenaires comme la Croix-Rouge, la Protection civile ou des services de pompiers. Elle consiste en des séances de formation de deux à trois heures sur l’ensemble du territoire, complétées par des vidéos en ligne conçues par des pompiers volontaires.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Pierre Martin, le nouveau président de Grouma d’Oc, et Olivier Larcher, directeur général de la caisse régionale de la société d’assurance mutuelle. Crédit : Groupama d’Oc.