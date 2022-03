Guerre en Ukraine. Les collectivités d’Occitanie se mobilisent pour les réfugiés

En Occitanie, la Ville de Gaillac est une des premières à avoir communiqué sur son engagement pour l’accueil des réfugiés ukrainiens. Avec son service communal d’action sociale, le pôle Simplycité, elle a procédé depuis la semaine dernière à un recensement des offres publiques et privées d’hébergement à moyen et long terme sur Gaillac. Les Gaillacois qui souhaitent héberger des réfugiés peuvent s’inscrire via un formulaire en ligne ou en appelant le 05 63 81 20 45. Les entreprises et associations ont à disposition un autre formulaire. Quelques jours après, la Ville de Toulouse a fait de même sur son site, avec un formulaire pour les Toulousains souhaitant venir en aide à la population ukrainienne.

La Région Occitanie a également dégainé son propre dispositif, avec notamment un numéro vert : le 0.800.70. 39.00. Les dix-huit Maisons de Région et les deux Hôtels de Région seront mobilisés pour recueillir des dons de particuliers, qui seront ensuite acheminés par convoi humanitaire. Parallèlement, la Région abonde de 300.000 euros le fonds d’action extérieure des collectivités territoriales (Faceco), géré par le ministère des Affaires étrangères pour fédérer les initiatives des territoires français.

De son côté, le président du Conseil départemental de Haute-Garonne Georges Méric doit soumettre au vote, le 8 mars prochain, la mobilisation d’une enveloppe exceptionnelle de 100.000 euros à destination d’associations venant en aide aux déplacés ou aux populations restées en Ukraine.