Guichet unique : Infogreffe prolongé jusqu’au 31 décembre (au moins)

Le guichet unique de l’Inpi, toujours boiteux, continuera d’utiliser sa béquille Infogreffe jusqu’en fin d’année. Un soulagement pour la plupart des professionnels du chiffre et du droit, juristes, avocats, experts-comptables ou notaires, qui depuis près de six mois font entendre leur voix jusqu’à Bercy pour réclamer le retour à l’ancien système. Peu après sa mise en place au 1er janvier, les nombreux « dysfonctionnements » de la nouvelle plateforme, reconnus du bout des lèvres par le ministère, ont provoqué une levée de boucliers. Et ont rapidement conduit à un rétropédalage, autrement dit la remise en service partiel d’Infogreffe.

Depuis le mois de mars, à l’exception des créations d’entreprises, toutes les formalités peuvent donc de nouveau être réalisées sur Infogreffe : modification des statuts, cessation d’activité, dépôts des comptes annuels... Une situation temporaire, prévue pour durer jusqu’au 30 juin, désormais officiellement prolongée jusqu’au 31 décembre 2023. A minima. Car la possibilité d’une nouvelle prorogation en 2024 n’est pas exclue.

Des professionnels excédés

Formaliste indépendante à Toulouse, Lila Hennous adore son métier. Mais l’Inpi, elle ne veut plus en entendre parler. « Il y a des aberrations et des incohérences énormes ! », dénonce-t-elle. Depuis janvier, elle « passe [sa] vie » sur le site du guichet unique. L’ajout d’une nouvelle activité, une formalité simple qu’elle connaît bien, lui est refusée quatre fois, au motif d’une « fonctionnalité non compatible ». « J’ai appelé, ils m’ont dit d’appeler l’Ursaff. L’Ursaff m’a dit de contacter le tribunal de commerce. Le tribunal m’a renvoyé vers l’Inpi. Un enfer », se souvient-elle. Mais Lila connaît les bons interlocuteurs. Elle prend rendez-vous avec le service des impôts des entreprises, qui résout son problème dans l’heure… et lui apprend que l’Inpi n’avait pas transmis son dossier au bon organisme.

Bugs, lenteurs, et couacs en série. Avec l’ancien système, dès qu’un dossier était validé, la formaliste recevait le K-Bis par mail. « Maintenant, tout est transmis par courrier. Non seulement on a fait un bond de vingt ans en arrière, mais si on veut récupérer le document immédiatement, il faut payer 3 euros pour le télécharger », explique-t-elle, atterrée. Autre exemple : à chaque SCI créée, l’Inpi lui réclame 88,29 euros et le tribunal lui renvoie une facture de… 88,28 euros. Un centime, quelle importance ? « Des broutilles oui, mais qui s’empilent et deviennent de vrais problèmes. Souvent, je ne reçois même pas les factures. Comment voulez-vous que je tienne correctement ma comptabilité ? » ajoute-t-elle.

Une nouvelle gouvernance annoncée

De tout cœur, la formaliste toulousaine souhaite qu’Infogreffe soit remis en service total, y compris pour les immatriculations. D’autres se montrent plus compréhensifs. L’A2GU, l’Association des grands utilisateurs du Guichet unique, souhaite apaiser les échanges. Pour son président, Lionel Benghousi, le ministère fait preuve « d’une véritable volonté de résoudre les dysfonctionnements » et « a déjà procédé à des améliorations significatives ». Même si cette association indépendante de professionnels réclamait elle aussi ce délai supplémentaire, elle salue les efforts effectués et se montre confiante : le guichet unique, sous sa version finale, totalement fonctionnelle et efficiente, est en bonne marche.

Le gouvernement annonce par ailleurs la mise en place d’une nouvelle gouvernance pour le guichet unique. « Elle a vocation à associer étroitement et pour les prochaines années l’ensemble des acteurs concernés : les ministères partenaires du projet qui constituent le collège stratégique, les organismes partenaires des formalités (Insee, organismes sociaux - Urssaf, MSA - et fiscaux - DGFIP), les acteurs de l’assistance (réseaux consulaires) et les utilisateurs (notamment les représentants des entreprises et des mandataires) », stipule le communiqué, qui ajoute que cette nouvelle organisation sera chargée de veiller au bon fonctionnement du guichet unique, d’assurer en continu l’amélioration de l’expérience utilisateur et de préparer ses évolutions futures.

Marie-Dominique Lacour

Image d’illustration : crédits : Creative Commons