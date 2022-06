Haute-Garonne. La fondation d’entreprise de la Banque populaire Occitane soutient 7 associations

La fondation d’entreprise de la Banque populaire Occitane soutient cette année sept associations de Haute-Garonne : Aïda qui met en place à Toulouse des ateliers de musicothérapie pour des personnes en situation de handicap (20.000 euros) ; Menthalo, association qui gère la cafétéria de l’hôpital psychiatrique Gérard Marchand pour un programme de thérapie assisté par animal (6700 euros) ; le foyer rural de Grenade-sur-Garonne pour un projet de ludothèque itinérante (4000euros) ; Les Blouses Roses de Toulouse, qui viennent en aide aux enfants hospitalisés et aux personnes âgées (7000 euros) ; la ligue Sport Adapté Occitanie, à Toulouse, pour une traversée sportive et solidaire de la région (6400 euros) ; Picojoule, de Ramonville-Saint-Agne, qui promeut les énergies renouvelables et le traitement des bio-déchets pour financer du matériel dédié à ses animations (5000 euros) ; et Un lieu pour l’utopie, à Biès, pour la rénovation de la toiture de ce bâtiment associatif (15.000 euros).

Au niveau régional, ce sont quinze projets qui sont soutenus pour un montant total de 165.800 euros. Depuis 2011, 137 projets ont été soutenus en Haute-Garonne pour un montant de 1,5 million d’euros.