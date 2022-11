Hérault. Dynveo reçoit le soutien de l’Agence nationale de la recherche

Dynveo, société héraultaise spécialisée dans la production de compléments alimentaires sans excipients ni additifs, vient d’obtenir un financement de l’Agence nationale de la recherche (ANR) à hauteur de 500.000 euros. L’objectif est de créer de nouveaux procédés de production d’actifs plus respectueux de l’environnement. Ce projet de recherche, soutenu par la Région Occitanie et accompagné par l’agence régionale de développement économique Ad’Occ, a été initié il y a deux ans et devrait aboutir d’ici à la fin 2025.

Dynveo, installé à proximité de Montpellier, à Teyran (Hérault), a été créé en 2010 par Thomas André. L’entreprise a atteint en 2022 un effectif de près de cinquante salariés. L’ANR est un établissement public placé sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Elle met en œuvre le financement de la recherche sur projets, pour les opérateurs publics en coopération entre eux ou avec des entreprises.