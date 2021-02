La jeune pousse toulousaine Hudolus illumine votre Saint-Valentin

Fondée à Toulouse par Vivien Stilz, ancien ingénieur aéronautique, Hudolus est une start-up spécialisée dans la conception de cadres lumineux élégants gravés au laser sur du verre. Pensés pour durer, ces cadrans « hors du commun » se veulent un cadeau d’exception et personnalisable pour célébrer un instant de vie, comme une naissance, un anniversaire, ou une rencontre. Dans sa démarche d’honorer ses impératifs de qualité, la jeune pousse mise sur la production locale en utilisant du verre toulousain recouvert de pigments français. Un choix évident pour le fondateur de la start-up qui souhaite faire de l’excellence la marque de fabrique d’Hudolus. « Le fait de produire localement permet d’être plus réactif et d’avoir un contact direct avec mes fournisseurs. Puis, étant moi-même un commerce local, il était important de mettre les producteurs locaux en valeur », précise Vivien Stilz. Objet connecté, il est aussi possible de régler directement sur son smartphone la couleur, l’intensité de lumière, mais aussi les heures d’allumage grâce à une connexion Bluetooth.

Une histoire d’amour et de « magie »

Tout commence lors d’un mariage, où Vivien Stilz décide de faire comme présent à un couple d’amis le cadre lumineux d’une carte des étoiles correspondant au moment et au lieu précis où ils se sont mariés. Il a tout de suite compris que son cadeau séduisait, non seulement les époux, mais aussi ses proches. Alors qu’il travaillait à l’époque sur un projet d’intelligence artificielle de recommandation d’idée cadeau, il semblait avoir cette fois-ci trouvé LE cadeau parfait.

« Le projet sur lequel je travaillais précédemment n’a pas survécu au premier confinement. C’est en constatant qu’il existait un réel engouement pour mes cadres lumineux que j’ai pris la décision d’en faire ma nouvelle activité », se souvient le fondateur d’Hudolus, expliquant par la même occasion comment le nom d’Hudolus lui est venu. « La mariée, qui était galloise, m’a envoyé un message pour me remercier du cadeau, en me précisant qu’elle le trouvait “magique”. J’ai donc appelé le projet Hudolus, qui signifie magique en Gallois », précise-il.

Une offre spéciale pour une Saint-Valentin dans les étoiles

Même si de nombreux autres visuels sont sur le point d’être disponibles à la vente, et alors qu’Hudolus réalise des designs sur mesure pour des évènements tels que les trophées de la Mêlée Numérique, la start-up a fait de sa carte des étoiles son best-seller. Véritable cadeau romantique capable d’immortaliser un instant de vie en distillant l’alignement des planètes et des étoiles à un moment précis, la start-up propose une offre spéciale Saint-Valentin jusqu’au 5 février, permettant de bénéficier d’une réduction de 10 %.

Garantie satisfait ou remboursé, Hudolus fonctionne avec un système de parrainage qui permet à ses clients de se voir offrir un chèque cadeau d’une valeur de 20 € sur Etsy ou Amazon, et ce de manière cumulable et non limitée dans le temps. Une fois l’offre passée, la start-up se fixe pour objectif cette année de travailler sur d’éventuelles déclinaisons possibles, même si Vivien Stilz confie avoir déjà quelques idées.

Clément Seilhan, Midenews