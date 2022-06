France Bleu Hérault. Aenigma Venatorum, un jeu mobile lodévois de casse-têtes en 3D

Un jeu mobile vient d’être créé par la boutique de casse-tête basée à Lodève, NKD Puzzle. Leurs pièces en bois ont été numérisés en 3D sur cette application Aenigma Venatorum. Le premier niveau est gratuit et il faut payer cinq euros pour accéder aux trois autres. Le but est de toucher une nouvelle clientèle pour les convaincre de venir les acheter en physique ensuite. Les prix des casse-tête varient entre une soixantaine et des centaines voire des milliers d’euros.

Entretien avec le cogérant de NKD Puzzle, Julien Vigouroux.

Ce jeu mobile de casse-tête reprend ceux qui existent déjà pour de vrai dans votre boutique ?

Exactement. On a voulu mettre en version numérique et virtuelle toutes les boîtes qu’on avait créées en vrai. L’idée, c’était d’aller chercher un public qu’on n’avait pas. Et puis c’était aussi de dire aux gens qui jouaient à ce jeu que ces boîtes existent en vrai. Parce que notre vocation première, c’est de faire décrocher les gens des écrans. Même si l’application est très bien faite, c’est quand même plus sympa d’avoir l’objet en vrai et d’être dans la matière.

Où en êtes-vous de ce projet ?

C’est encore en cours de création, mais le but est aussi de faire des bornes d’arcade avec le jeu à l’intérieur pour les magasins. Avec nos jeux en vrai, rangés dans leur boîte, dans la borne d’arcade. Pour servir de publicité sur le lieu de vente du coin, une sorte de totem. Notre problématique c’est qu’une boîte comme une Mecanica, il faut 150 à 200 heures de travail pour la construire.

Les magasins de jouets nous demandent souvent des modèles de démo. Et en fait, on n’a pas le temps de fabriquer des modèles de démo pour toutes les boutiques. Cette application virtuelle pourrait être mise à disposition des magasins de jouets pour que les gens puissent tester les boîtes dans le monde virtuel et s’en saisir en vrai dans le magasin.

À quoi ressemblent ces casse-tête virtuels ?

Ça ressemble à la même chose qu’en vrai. Après, on a essayé vraiment de travailler sur les sons, sur la jouabilité. On n’a pas la boîte dans les mains puisqu’on est sur son téléphone ou sa tablette. Mais on a essayé de reproduire tous les mouvements et d’être le plus immersif possible quand même dans l’application. On peut tourner autour de la boîte. Mais effectivement, on n’est pas dans la réalité. Sur les textures, on a pu mettre en avant ce qui doit bouger, mais qui bouge pas encore. Il y a des petits indices au toucher qui permettent même dans le jeu, de voir si on y est ou si on n’y est pas en fait.

Combien ça coûte ?

L’objectif, vous l’avez dit, c’est d’aller toucher une nouvelle clientèle. Mais le prix est différent. C’est-à-dire qu’avec l’application, on a accès à tous les casse-têtes pour cinq euros Alors que pour en acheter un à NKD Puzzle, il faut au minimum mettre une trentaine d’euros et parfois même jusqu’à des centaines d’euros.

Est-ce que vous pensez vraiment que les personnes qui vont télécharger l’application vont aller en boutique acheter quelque chose de réel avec ce tarif ?

On se revoit dans un an et puis on fera le bilan. Je ne peux pas savoir à l’avance. C’est un pari un peu fou quelque part, c’est une des problématiques. On a des très belles boîtes qui sont chères. Je pense à la Mécanica ou à l’Architecto où il y a beaucoup de mouvements pour les ouvrir, qui sont des casse-tête très intéressants mais qui sont pour certains budgets trop onéreux aussi. Là, l’idée, c’est de permettre aussi à tout à chacun de découvrir ce qu’on fait ou de les rendre plus accessibles. Et puis aussi d’aller toucher un nouveau public.

Propos recueillis par Morgane Guiomard

Sur la photo : Aenigma Venatorum est un jeu mobile de casse-têtes. - NKD Puzzle.