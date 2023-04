Un ordinateur, une connexion internet et le tour est joué. Les étudiants seront réunis virtuellement les 12 et 13 mai pour parler du Master Audiovisuel, médias interactifs, numériques, jeux (AMINJ) proposé par l’Institut national universitaire (INU) Champollion. Les entreprises proposant des alternances et les professeurs en charge du master seront eux aussi présents.

Situé à Albi, ce master pour objectif du master de former des experts et chefs de projets en conception de ressources multimédia destinées à l’apprentissage, la formation professionnelle, l’enseignement mais aussi à tous les secteurs de la gamification. Le forum virtuel est organisé en collaboration avec V-Event.

Plus d’informations sur la page LinkedIn du Forum.

Forum virtuel Master AMINJ de l’INU Champollion, vendredi 12 et samedi 13 mai.