IGS annonce une nouvelle formation en 2022 à Toulouse

Le groupe IGS, présent notamment à Toulouse, lance une nouvelle formation Take Me UP, conçue pour les 18-25 ans qui, directement après le bac ou à un moment de leur parcours universitaire, souhaitent faire une parenthèse internationale pour réfléchir à leur avenir ou rebondir.

Le programme a deux dimensions : un séjour international encadrée, en université partenaire, en mission humanitaire, service civique ou en entreprise, en Europe, en Asie ou aux États-Unis ; et des ateliers, séminaires et projets de groupe en France (mais dispensés en anglais) pour se préparer puis tirer le meilleur de son expérience à l’étranger.

La formation sera reconnue au niveau européen et l’étudiant pourra bénéficier de passerelles vers des écoles et centres de formation du groupe IGS, ainsi que vers les universités partenaires à l’étranger. Les étudiants pourront faire des demandes de bourse (Erasmus+, bourses d’honneur, etc.).

La formation fera sa première rentrée à Toulouse, en octobre 2022, après une première expérimentation à Lyon en octobre 2021 puis à Paris, en janvier 2022. Plus d’information sur le site de la formation.