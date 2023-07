Dihnamic, programme européen et régional porté par plus d’une dizaine d’acteurs dont le pôle de compétitivité Aerospace Valley, a pour objectif de sensibiliser les entreprises aux nouvelles technologies numériques. Il organise, le lundi 10 juillet, un webinaire « sur l’apport des technologies d’Intelligence artificielle (IA) pour améliorer le contrôle qualité dans les systèmes de production ».

Pour les PME et ETI industrielles, un mauvais contrôle qualité peut ainsi entraîner des coûts opérationnels et financiers importants. Les processus de fabrication comportent aujourd’hui des étapes d’inspection visuelle des produits, dont le but est de pouvoir détecter des défauts. Or, ces opérations sont chronophages et engendrent bien souvent des erreurs. Les technologies d’IA sont des outils qui peuvent y remédier.

Le webinaire est animé par Emmanuelle Abisset-Chavanne, professeure des Universités à l’I2M Arts et Métiers de Bordeaux, et Vincent Van Steenbergen, fondateur de l’entreprise ThinkDeep AI.

Inscriptions ouvertes en ligne.

Webinaire sur l’IA est le contrôle qualité. Lundi 10 juillet 2023, de 11 heures à midi.