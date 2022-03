Investissement. Le Groupe Hexagone ouvre un bureau à Toulouse

Spécialiste de l’investissement institutionnel, le groupe Hexagone va ouvrir un bureau à Toulouse dans la perspective de couvrir le quart Sud-Ouest (Occitanie et Nouvelle Aquitaine). Il sera dirigé par le toulousain Ugo Bontempi âgé de 32 ans. Diplômé de la Toulouse Business School , il a intégré le groupe dès sa création en 2013.

Le choix de la localisation de ce bureau n’est pas un hasard : le groupe entretient depuis plusieurs années des relations avec des acteurs locaux comme la Caisse Régionale du Crédit Agricole à Toulouse, la mutuelle Mutac à Montpellier, ou encore la mutuelle Pavillon Prévoyance à Bordeaux.

Hexagone son actif 6,8 milliards d’euros intermédiés auprès de 270 investisseurs. Il compte aujourd’hui 20 collaborateurs basés entre Paris et Toulouse désormais et se compose de trois entités ( Hexagone Finance, Hexagone Conseil et Hexagone Particulier).