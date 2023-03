Irdi Capital Investissement termine le premier tour de table de ses deux nouveaux fonds

Irdi Capital Investissement, fonds d’investissement présent à Toulouse, Montpellier et Bordeaux, annonce la clôture du premier tour de table de ses deux nouveaux fonds Irdinov 3 et Aelis Innovation 2, qui prennent la succession d’IrdInov 2 et Aelis Innovation, levés en 2017 et qui ont accompagné près de cinquante start-up. Les nouveaux fonds ont déjà reunis 75 millions d’euros. IrdInov 3 dispose de 44 millions d’euros [1] et Aelis Innovation 2 est actuellement doté de 31 millions d’euros [2].

IrdInov 3 est un fonds dédié aux entreprises très novatrices, notamment dans le secteur de la santé et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 500.000 euros lors de l’investissement. Aelis Innovation 2 est destiné à des sociétés à dominante digitale en phase de commercialisation et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 500.000 euros lors de l’investissement.

Irdi Capital Investissement, qui existe depuis quarante ans, gère 550 millions d’euros d’actif répartis en quatorze fonds. Il est partenaire de près de 200 entreprises dans de nombreux secteurs d’activité. Parmi les investisseurs, les Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, Bpifrance, les métropoles de Bordeaux, Montpellier et Toulouse, les Banques Populaires, Caisses d’Épargne et CIC ou encore des industriels comme EDF, Pierre Fabre et Total Energies.