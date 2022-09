Irdi Capital investissement fait le bilan de l’année 2022

Le fonds d’investissement Irdi Capital Investissement, présent à Toulouse, Montpellier et Bordeaux, fait le bilan de ses activités. La société de gestion revendique 480 millions d’euros d’actifs répartis en douze fonds et serait partenaire de près de deux-cents PME à tous les stades de leur développement (amorçage, capital-risque, capital développement, transmission, etc.).

L’investissement global pour tous ses fonds serait de 67 millions d’euros au 30 juin 2022, selon Irdi Capital Investissement. Ce montant aurait été investi dans cinquante-quatre entreprises (vingt-cinq nouveaux investissements et vingt-neuf réinvestissements). Les trois secteurs d’activité les plus concernés seraient l’électronique-informatique avec 30 % des investissements, la santé avec 24 % et les biens et services industriels 19 %. Viennent ensuite les secteurs des biens de consommation et les transports-BTP, qui représenteraient chacun 9 % des investissements.

En 2021, la société de gestion revendiquait 36 millions d’euros investissement. Le nombre d’entreprises accompagnées en phase de développement-transmission aurait presque doublé en passant de 13 à 22. Le nombre d’entreprises en phase d’amorçage-innovation est passé de 25 à 32.