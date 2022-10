Iron Bodyfit poursuit son développement en Occitanie

Iron Bodyfit, spécialiste du marché du bien-être par électrostimulation, annonce l’ouverture d’un nouveau studio à Montauban (Tarn-et-Garonne), situé 1520 avenue d’Italie. Avec les ouvertures récentes de Saint-Jean (Haute-Garonne) et Cabestany (Pyrénées-Orientales), Iron Bodyfit comptabilise désormais quinze studios dans la région.

Iron Bodyfit, dont le siège est à Avignon (Vaucluse), a été lancé en 2015 par Johan Ghu et Hadri Jaffal. La société compte 250 techniciens et plus de cent studios en France et continue son développement à l’international (États-Unis, Canada, Angleterre, Belgique, Suisse, Afrique, Émirats Arabes Unis, etc.).