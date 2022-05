Le Sicoval donne la parole à ses jeunes

Le Sicoval, communauté d’agglomération du sud-est toulousain, lance une grande concertation auprès de sa jeunesse. L’objectif de cette enquête à destination des 12 à 25 ans est d’en apprendre davantage sur les habitudes de vie des jeunes du territoire (loisirs, déplacements, engagements, etc.) afin de pouvoir mieux lancer des projets répondant à leurs attentes sociales, économiques et environnementales. Le but est aussi de renforcer la confiance de la nouvelle génération vis-à-vis de la démocratie.

Cette concertation se déroulera jusqu’à fin juin 2022 à travers des stands de discussions, des ateliers-débats, des murs d’expressions implantés à proximité de lieux fréquentés par les jeunes (centres commerciaux, espaces sportifs, marchés, locaux associatifs, foyers...) et dans des structures scolaires telles que collèges, lycées et écoles supérieures. Un questionnaire est disponible également en ligne.