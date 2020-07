Jean-Luc Moudenc : « L’économie de Toulouse n’est pas dépendante de l’aéronautique »

Jean-Luc Moudenc, Airbus vient d’annoncer le plus important plan social de son histoire. Quelle est votre réaction ? Votre marge de manœuvre ?

Je suis élu, ma marge de manoeuvre n’est donc pas celle d’un décideur industriel. Néanmoins, ces chiffres sont conformes à ce que m’avait indiqué Guillaume Faury avant l’annonce officielle. Il est soucieux d’atténuer le plus possible l’impact social des décisions prises en prenant des mesures d’âges, en les finançant et en créant des avantages qui soient ressentis positivement par les salariés concernés. Guillaume Faury m’a également demandé d’intervenir en appui auprès du Gouvernement dans l’intérêt des salariés concernés, afin que l’impact social soit le mieux ressenti possible.

Cette situation aura évidemment des conséquences en chaîne sur l’ensemble de la filière aéronautique et la difficulté, c’est que personne n’est en mesure à cette heure d’en mesurer l’ampleur avec précision.

N’est ce pas le signe qu’il est temps de faire émerger de nouvelles filières à Toulouse pour sortir de la dépendance au tout aéronautique ?

Je suis en désaccord total avec ce raisonnement de dépendance à l’aéronautique. Je rappelle que sur le territoire de Toulouse métropole stricto sensu l’aéronautique représente 60.000 emplois, sur un total de 415.000 emplois. Alors certes, c’est un chiffre qui compte, mais il faut arrêter ce discours de la mono activité sur Toulouse même si elle est écrasante en termes d’image. Cela fait des décennies que les Toulousains travaillent à la diversification et elle existe : avec l’Oncopole qui représente près de 7000 emplois, le tourisme, secteur qui souffre actuellement mais dans lequel nous avons fait des progrès considérables, et avec la thématique nouvelle des transports du futur lancée à Francazal.

Comment abordez-vous ce nouveau mandat, notamment au regard des attentes fortes des Toulousains en matière d’écologie ?

Il faut entendre ce que disent les citoyens dans les urnes et la vague verte montre bien qu’ils sont inquiets pour leur avenir et celui de leurs enfants. Ce serait une grave erreur de considérer que ma victoire peut m’exonérer de prendre en considération les souhaits des Toulousains qui n’ont pas voté pour moi.

Je suis d’accord pour reprendre dans mon action pour les six ans qui viennent, la partie écologie du projet de mon adversaire Antoine Maurice. Elle était, c’est vrai, plus forte que celle que je proposais.

Comment cela va-t-il se traduire concrètement ?

On va aller plus vite que ce que nous avions prévu notamment pour développer les pistes cyclables, la piétonnisation, sécuriser les déplacements. Je vais favoriser les circuits courts d’alimentation pour faire converger la production agricole régionale vers la capitale toulousaine et garantir qualité et authenticité alimentaire aux Toulousains. Je crée d’ailleurs dans mon conseil municipal dès aujourd’hui une nouvelle délégation qui aura cet objectif. Je vais aussi mettre en place dès l’automne des conventions citoyennes de l’écologie en ville, par quartier, pour que les gens s’expriment sur leurs attentes, leurs besoins… J’espère ainsi livrer une feuille de route pour l’écologie en ville à la fin de l’année.

N’y a-t-il pas un certain aveu d’échec à reprendre les idées de votre adversaire de campagne, et pourquoi n’avoir pas initié cela plus tôt ?

J’ai fait beaucoup de choses en matière d’écologie pendant mon premier mandat, mais je savais que tout ne serait pas achevé. Je rappelle que j’ai été le premier maire de grande ville à faire voter un agenda 21. C’est moi aussi qui ai décidé en 2007 de transformer l’île du Ramier en île nature et ce sera l’un des plus beaux projets de ce nouveau mandat. J’estime avoir montré de longue date une ambition écologique. Simplement je reconnais que, comme la plupart des élus non militants, cette sensibilité était intuitive. Je n’y voyais pas à l’époque une priorité.

Concernant les grands projets, la crise actuelle ne remet-elle pas en question les ambitions toulousaines comme celle de Grand Matabiau ?

Je ne le crois pas. Pour Grand Matabiau, le projet a toujours été annoncé avec une finalité à 2030, la solution sera simplement de phaser un peu plus longuement si nécessaire. Plus globalement, nous sommes dans une économie de compétition entre grandes métropoles et je pense au contraire que Toulouse a peut-être des atouts inespérés à jouer. Si dans des métropoles comme Nantes ou Bordeaux, les coalitions rouges et vertes arrêtent les projets et redémarrent des procédures, elles vont perdre du temps. Ce ne sera pas notre cas à Toulouse.

Propos recueillis par Béatrice Girard, Mathieu Michel et Martin Venzal

Sur la photo : Jean-Luc Moudenc promet accélérer sur le plan écologique. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.