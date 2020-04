Toulouse. Jean-Luc Moudenc demande une exonération des charges pour les petits commerçants

C’est une piste sérieusement envisagée par le Gouvernement : transformer le report de charges en exonération pour les entreprises les plus fragiles en cette période de crise sanitaire et économique. Le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc encourage ce dispositif, et a envoyé la semaine dernière un courrier au ministre de l’Économie Bruno Le Maire en ce sens.

« Les petits commerçants représentent 8000 entreprises en Haute-Garonne et 22.216 emplois », précise-t-il. « Je vous demande examiner avec attention la possibilité de suspendre les loyers (...) également je vous saurais gré de prévoir une indemnisation pour les commerçants indépendant sous les mêmes conditions que celles des salariés (...). Par ailleurs il serait nécessaire également de permettre une annulation et non un report des taxes et des charges pour ces petites entreprises », écrit Jean-Luc Moudenc, réclamant aussi un raccourcissement des délais d’indemnisation du chômage partiel, jugeant la procédure beaucoup trop longue.