Klaxit, l’application de covoiturage de la Métropole de Montpellier pour lutter contre l’autosolisme

Réduire la place de la voiture individuelle au profit des solutions de mobilité dite durable. C’est la stratégie de la Métropole de Montpellier, qui a annoncé le 18 mars le lancement officiel de l’application Klaxit auprès de ses habitants si la destination, ou le point de départ, se trouve dans l’une des 31 communes de la métropole. « Sur l’A709, 75 % des gens sont seuls dans leur voiture. Nous voulons agir sur les heures de pointe et lutter contre l’autosolisme [1] », explique Julie Frêche, vice-présidente déléguée au Transport et aux mobilités actives. Elle est à l’initiative du partenariat aux côtés de Michaël Delafosse, président de Montpellier Méditerranée Métropole, Julien Honnart, président et cofondateur en 2014 de Klaxit, et Thierry Mathieu, directeur de la Caf de l’Hérault. « Le prix de l’essence va être à deux euros le litre pendant très longtemps, pour des raisons géopolitiques. Il ne faut pas se faire d’illusion. Cela va peser très lourd sur le budget des ménages », prévient Michaël Delafosse.

Lancée depuis janvier 2022, l’application Klaxit enregistre 6400 trajets effectués en février 2022 au lieu de 200 en avril 2021 durant la phase de test. Vingt-sept grands employeurs sont inscrits dans le dispositif (dont la Caf) pour 7100 inscrits au 15 mars. « Le covoiturage s’inscrit dans une stratégie globale : télétravail, réseau de vélo, bus, trams, future ligne 5, covoiturage… », souligne Julie Frêche.

La gratuité pour le passager

Pour éviter les détours propres aux covoiturages, l’application Klaxit propose des choix de pose et de dépose. « Le passager voyage gratuitement et en toute sérénité : en cas d’impossibilité de trouver le voyage retour, notre partenaire Maif prend en charge un taxi », précise Julien Honnart. Pour inciter à l’utilisation, la Métropole de Montpellier s’engage financièrement, avec la Loi d’orientation des mobilités (Lom), votée fin 2019, qui permet aux collectivités de subventionner les trajets en covoiturage, au même titre que le transport public. « Les trajets sont subventionnés par la collectivité, avec une rémunération minimale de 2 euros par trajet et par passager transporté pour le conducteur, et la gratuité pour le passager », précise Julie Frêche. Fin décembre, la métropole a ainsi alloué une enveloppe de 500.000 euros pour aider à cette pratique de mobilité.

Courant 2022, la Métropole de Montpellier va délibérer sur un schéma d’aménagement des aires de covoiturage. « Il faut créer des aires sécurisées de convivialité. L’ambiance et l’identité visuelle jouent. Klaxit et Blablacar pourraient être partenaires de ces lieux », annonce Julie Frêche. Ces futurs hubs de mobilité devraient être dotés de bornes de recharge rapides, de box pour les vélos, de voitures en autopartage…

Sarah Nguyen Cao Khuong

Sur la photo : Même en temps de Covid, le covoiturage demeure un moyen de déplacement économique et écologique que veut promouvoir la Métropole de Montpellier. Crédit : DR.