Komis, l’Urbain comme nouveau terrain de jeu

Tous les amateurs de sport ont en tête les panneaux LED affichant les partenaires d’un club ou d’une ligue en bord de terrain. Mais peu de gens savent que Komis, entreprise installée à Labastide-Saint-Pierre, à proximité de Montauban, est le leader français de la LED sport outdoor avec 4550 mètres carrés installés. « Cette activité représente 75 à 80 % de notre chiffre d’affaires », précise le dirigeant et fils du fondateur, Romain Tabary. « Nous concevons, assemblons et installons ces équipements, que ce soient des panneaux de bord de terrain, des écrans géants ou des totems LED... » Cela peut être en location, en leasing ou en vente directe.

L’entreprise tarn-et-garonnaise équipe le TFC depuis le match de Marseille et vient de renouveler avec le Stade Toulousain. À l’origine très tournée vers le sport, la société Komis s’intéresse depuis quelques années à l’urbain, qui représente désormais un quart du pôle LED. « Nous avons séduits des concessions Mercedes, des magasins Decathlon, SN Diffusion.. C’est une activité qui se développe beaucoup », insiste Romain Tabary.

Komis dispose par ailleurs de deux autres pôles d’activité. Komis Studio, capable de fournir du contenu en motion design diffusable sur les écrans LED, les écrans télé ou les bornes d’accueil, et Komis Event, qui gère le branding de nombreux événements. « Nous gérons les Tournoi des 6 Nations féminin et celui des moins de 20 ans, ainsi que les matchs de Coupe d’Europe de rugby en France depuis 2003, dont la finale 2020 à Marseille », indique par exemple le dirigeant. Un éventail d’activités qui permet à Komis d’offrir un package complet de prestations et de répondre à toutes les problématiques de communication sur tous les terrains.

Sur la photo : Romain Tabary, fondateur de Komis. Crédits : ToulÉco.