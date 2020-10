Kyanos installe un arbre nouvelle génération à Toulouse

Développé par Kyanos, une jeune entreprise innovante installée au sein du Campus du futur à l’Oncopole de Toulouse, l’arbre algal est un épurateur d’air en zone urbaine qui transforme les particules de dioxyde de carbone présentes dans l’air en oxygène. Grâce à l’utilisation de microalgues, cet arbre reproduit le principe de la photosynthèse ce qui permet la régénération de micros organismes. À l’intérieur, les passants peuvent distinguer, à travers un hublot permettant de laisser passer la lumière, un grand cylindre d’eau agitée en permanence par des bulleurs placés au fond pour assurer le contact avec l’ensemble des microalgues. Haut de cinq mètres de haut, cet arbre épurateur d’air, ou plutôt « photobioréacteur » pour les scientifiques, permet ainsi de réduire les polluants atmosphériques qui peuvent provenir de l’usure des pneus ou des pots d’échappement tout en réduisant la quantité de CO2, gaz à effet de serre important qui contribue fortement au réchauffement climatique.

Kyanos voit plus loin

Fruit d’une concertation menée auprès des Toulousains dans le cadre de la démarche « Smart City, ville de demain », cet arbre algal, situé sur les allées Jean Jaurès, a pour objectif de traiter et purifier près de 200.000 mètres cubes d’air par an, soit l’équivalant de séquestration carbone de 100 arbres, ou les émissions d’une voiture neuve sur 10.000 km. Si les résultats s’avèrent concluants, l’installation pourrait se voir rajouter un panneau solaire et d’autres capteurs atmosphériques. Par ailleurs, la société Kyanos souhaite impliquer les établissements de formation de Toulouse pour alimenter le dispositif en énergie renouvelable afin de développer des solutions intégrées aux bâtiments à usage collectif ou individuel et mettre en place des dispositifs permettant l’assainissement de l’air intérieur des habitations.

En parallèle, la société Kyanos, fondée en janvier 2016 par Vinh Ly, ingénieur, a finalisé en 2019 une importante levée de fonds de plusieurs millions d’euros pour mettre au point un procédé de production de microalgues permettant de fournir la prochaine génération de protéines végétales afin de lutter contre la faim dans le monde.

Clément Seilhan, Midenews