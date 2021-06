Kyanos Biotechnologies lève 2,6 millions d’euros pour ses algues bleues

Connue des Toulousains pour son arbre à algues qui dépollue l’air urbain sur les ramblas Jean-Jaurès, c’est par son activité de production de micro-algues comme complément alimentaires que la start-up Kyanos Biotechnologies entend poursuivre son développement dans les années à venir. Créée en 2016 à Toulouse, la société, installée au Centre Pierre Potier, la pépinière d’entreprises biotech de Toulouse Métropole, a annoncé en mai une levée de 2,6 millions d’euros. L’argent permettra de financer un projet préindustriel pour cultiver ses micro-algues à grande échelle dans des bassins artificiels. Spécialisée dans l’algoculture, elle a conçu, développé et breveté un procédé innovant de production de micro-algues, la « cyclotrophie », capable d’augmenter la productivité tout en préservant la planète.

« Ce procédé utilisant des écosystèmes de micro-organismes permet la valorisation des ressources carbonées renouvelables ainsi qu’un recyclage de l’eau utilisée », explique Vinh Ly, fondateur de Kyanos Biotechnologies avec Fabrice Gascons Viladomat et Pierre-Alain Hoffmann. « Nous sommes la première société au monde à cultiver et commercialiser l’Aphanizomenon flos-aquae (AFA), une micro-algue bleue appelée "pastel d’eau", provenant du lac Klamath, aux États-Unis. Elle est riche en nutriments et en protéines (60%), ce qui en fait un aliment du futur prometteur. »

Produire du « pastel d’eau » à grande échelle

La jeune pousse toulousaine commercialise déjà sur son site une gamme de compléments alimentaires à base de micro-algue pour améliorer les capacités physiques et cognitives des individus et mieux gérer son stress et sa concentration. Produit dans la Ville rose, ce « pastel d’eau » va passer à la vitesse supérieure en termes de volumes grâce à la levée de fonds opérée auprès de Zsolt Popsé, Régis Nouaille, du programme d’investissements d’avenir de l’Ademe, du French Tech Bridge de Bpifrance ainsi qu’au Pass Rebond Occitanie.

« L’idée, c’est de cultiver à grande échelle pour faire face à la demande croissante de demain », souligne Vinh Ly. « Ces micro-organismes sont une alternative intéressante en matière de source de protéines alimentaires, notamment le "pastel d’eau", qui est proche de la protéine de bœuf. Cette levée de fonds, dans le contexte sanitaire actuel, est une belle preuve de confiance dans le modèle Kyanos Biotechnologies de la part de nos partenaires. Elle constitue une nouvelle étape dans notre développement et vient conforter notre ambition de devenir leader dans la production de protéine durable. »

Le marché des micro-algues, estimé à 3,4 milliards d’euros aujourd’hui avec une production mondiale de 16.000 tonnes, devrait atteindre près de 5 milliards d’euros en 2027. Kyanos Biotechnologies, qui compte actuellement cinq salariés, vise la production d’une centaine de tonnes par an à l’horizon 2026 et veut doubler son activité d’ici fin 2021.

Julie Rimbert

Sur la photo : Vinh Ly, fondateur de Kyanos Biotechnologies dans son laboratoires. Crédits : Remy Gabalda - ToulÉco.