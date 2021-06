Agroalimentaire. L’abattoir aveyronnais d’Argences-en-Aubrac repris par Beauvallet

Le Tribunal de Commerce de Montpellier a validé lundi 7 juin l’offre de reprise du site d’abattage et transformation de produits carnés de Sainte-Geneviève-sur-Argence (Aveyron). Un projet porté par l’entreprise Beauvallet, spécialisée dans la production de viandes, et la Région Occitanie, avec le soutien de la Communauté des communes Aubrac Carladez et Viadène.

Géré par le groupe Arcadie, placé en liquidation judiciaire, le site d’abattage et transformation de Sainte-Geneviève-sur-Argence a été fermé en septembre 2020, entraînant avec lui la destruction d’une centaine d’emplois.

La société Beauvallet a souhaité racheter cet abattoir. En vue de la reprise du site, elle s’est associée au sein d’un projet de SAS immobilière avec la Région Occitanie, à travers l’Agence régionale des investissements stratégiques (Aris). La Communauté de communes Aubrac Carladez et Viadène assurera la présidence du conseil de surveillance de cette structure. L’exploitation du site sera assurée par Beauvallet. La Région pourra investir jusqu’à 1 million d’euros dans la future société.