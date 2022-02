L’Aveyronnais Primogel cédé à des repreneurs

Primogel, entreprise aveyronnaise spécialisée dans la distribution de produits surgelés à domicile sous la marque Banquiz, vient d’être cédée. Elle avait été créée en 2003 près de Rodez, dans l’Aveyron, par Patrick Saurel et Jean-Pierre Lavergne. Le repreneur, Jérôme Fourest, est accompagné par trois fonds d’investissement : Multicroissance (Banque Populaire Occitane), GSO Capital et NMP Développement (filiale Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées). Jérôme Fourest, diplômé d’HEC, a eu plusieurs postes à responsabilités dans des sociétés comme L’Atelier des Chefs, la Maison du Whisky, ou Comtesse du Barry.

Primogel a une base de plus de 20.000 clients, majoritairement ruraux, et 450 références produits. Outre l’Aveyron, Banquiz dessert des départements de l’Auvergne et du Limousin grâce à ses trente-un camions-magasins. En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 8,3 millions d’euros avec un effectif de quarante-cinq personnes.