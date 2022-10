Mardi 04 octobre, l’école d’ingénieurs IMT Mines Albi organise pour la première fois un événement dédié à la recherche et à l’innovation collaborative de plusieurs de ses centres de formation et de recherche (Centre génie industriel, Institut Clément Ader, etc.).

Des sujets plutôt techniques le matin comme « Le digital appliqué aux systèmes de production avancée » ( Figeac Aero, Enedis) ou « Les réseaux de fluide et stockage d’énergie » (Veolia, Eco-Tech Ceram) et des thématiques plus économiques l’après-midi avec « Les réussites d’entreprises start-up et incubées à l’école » ou « L’entrepreneuriat et la tech à impact ».

Plus d’informations et lien de connexion pour assister à la journée en visio en ligne.

L’innovation collaborative de l’IMT Mines Albi, ce mardi 04 octobre.