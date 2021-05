Le Gipi, le club d’innovation pour l’industrie situé à Labège, organise un webinaire, ce 11 mai à 18 heures, sur la thématique suivante : « L’Intelligence Artificielle d’aujourd’hui et de demain : Vers une IA humaine, responsable et inclusive. »

Jean-Claude Junqua, ancien vice-président de Panasonic Amérique du Nord et expert en reconnaissance vocale, animera cette conférence. Depuis 2012, tout d’abord à l’intérieur de Panasonic et ensuite de façon indépendante, il est en contact avec le monde des start-ups et des grands groupes pour les aider à innover, notamment en matière d’intelligence artificielle et d’internet des objets (IoT).

L’événement est gratuit pour les adhérents du Gipi. Participation libre pour les non-adhérents de 10, 20 ou 30 euros. Inscriptions ouvertes.

Webinaire sur l’intelligence artificielle organisé par le Gipi, le mardi 11 mai 2021 à 18 heures.