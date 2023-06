Bilan de l’IoT Valley avant son déménagement

L’IoT Valley, la communauté d’entreprises de Labège spécialisée dans l’internet des objets, a tiré un bilan de ses onze ans d’activités à l’occasion de son assemblée générale 2023. Alors qu’elle est composée actuellement de cinquante start-up, dont vingt-quatre adhérentes, plus de cent entreprises adhérentes, représentant plus de 680 millions d’euros de chiffre d’affaires, se sont installés dans cet écosystème en dix ans. Par ailleurs, quarante entreprises et industriels partenaires sont venus y chercher des compétences et de l’innovation pour un chiffre d’affaires cumulé de 4,6 millions d’euros.

Depuis plusieurs années, les contrats de l’IoT Valley sont basés sur un pourcentage du chiffre d’affaires futur des projets accompagnés, « pour rémunérer les efforts de l’association et partager la valeur créée par le soutien apporté ». L’IoT Valley se prépare cette année à déménager dans un nouveau bâtiment, le Data Valley, toujours à Labège.