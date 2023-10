La start-up toulousaine MerciYanis réussit son tour de table financier

MerciYanis pourrait s’écrire avec plein de points d’exclamation. C’est en effet une rencontre en 2019 avec Yanis Bensetti, alors responsable des services généraux de l’IOT Valley, l’écosystème toulousain de l’internet des objets, qui a lancé Guillaume Blanc et Élise Applanat sur la voie du succès. « Nous étions tout juste diplômés en informatique de l’école 3iL Ingénieurs de Limoges », raconte Guillaume Blanc. « Nous avions un projet de création de start-up, mais nos échanges avec Yanis Bensetti nous ont réorientés vers l’optimisation des environnements de travail. »

À l’époque, les services généraux des entreprises étaient peu valorisés. Maintenance des bâtiments, nettoyage, gestion technique des locaux étaient perçus comme étant au service du fonctionnement d’une entreprise, sans en être au cœur. Avec les crises énergétiques et le développement de technologies permettant l’optimisation de cette gestion, ces services ont gagné leurs galons ; ils sont désormais un outil multifacette au service de l’attractivité des entreprises et une source d’optimisation du bien-être au travail comme de sa rentabilité.

Une plateforme ultra-technologique clef en main

En quelques mois, Guillaume Blanc et Élise Applanat développent une plateforme directement reliée aux bâtiments de ses clients. MerciYanis recueille les données obtenues grâce à des capteurs placés en divers lieux stratégiques, qui permettent la commande de décisions. « MerciYanis est un outil à la fois opérationnel et décisionnel », explique le cofondateur. « Nous collectons des millions de données pour comprendre comment les espaces sont utilisés et fournissons un tableau de bord aux directions des services généraux pour piloter les environnements de travail et la qualité de leurs services. »

Des exemples ? Suivre les prestations de nettoyage pour optimiser la propreté des locaux, gérer automatiquement les incidents de panne de lumière ou d’imprimante, baisser la température des bureaux lorsqu’ils sont inoccupés… L’entreprise équipe aujourd’hui plus de 3 millions de m² de surface de bureaux avec sa solution et son chiffre d’affaires double chaque année. Elle compte aujourd’hui plus de 200 clients en France, dont Danone, TF1, EDF, Fnac-Darty, CGI, Société Générale…

Une nouvelle levée de fonds pour accélérer le développement de l’entreprise

La start-up vient de finaliser un nouveau tour de table, portant son capital à 2,7 millions d’euros souscrits auprès des fonds Irdi Capital Investissement, WinEquity, 50Partners ainsi qu’auprès d’un panel de business angels spécialistes de l’environnement de travail. MerciYanis avait déjà levé 1 million d’euros en 2021 auprès d’Ocseed, Bpifrance et des business angels du domaine. Cette nouvelle augmentation de capital va permettre d’assurer la croissance de l’entreprise, qui a pour ambition d’atteindre un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros en 2025, étoffant ses effectifs à soixante-quinze collaborateurs, composés d’ingénieurs informatiques, mais aussi de commerciaux et de chefs de projets dédiés par client. « Notre objectif est de former nos clients à l’utilisation à 100 % de la plateforme », souligne Guillaume Blanc.

L’arrivée des algorithmes d’intelligence artificielle pour « nettoyer » les données inutiles et améliorer la performance de la plateforme ne devrait pas manquer de séduire de nouveaux services généraux d’entreprise en recherche de rendre vraiment « smart » leurs « builidings ».

Valérie Ravinet

Sur la photo : Guillaume Blanc, cofondateur de MerciYanis. Crédits : DR.