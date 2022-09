Le 22 septembre 2022, les campus de l’Isae-Supaero et de l’Enac, formant respectivement des ingénieurs scientifiques du secteur aéronautique et spatial et les futurs professionnels de l’aviation civile, organisent dans les locaux de l’Enac la troisième édition des « Rendez-vous de l’Innovation », dans un contexte où le transport aérien est de plus en plus controversé. La thématique retenue pour cet événement est la suivante : « Penser et construire ensemble le devenir du transport aérien ».

La journée sera rythmée par l’intervention de nombreux experts de l’aviation et de l’aéronautique des deux campus mais aussi de Total Energies, Airbus, ATR… Quatre moments clés composent la journée : un état des lieux du secteur aérien et son impact sur le climat, la présentation des travaux en cours pour rendre l’aérien plus durable et vert, le témoignage d’autres filières avec des acteurs comme Total Energies et T2EM Transition Éco-Energique du Maritime et, enfin, une table ronde d’ouverture afin de savoir comment avancer ensemble pour arriver axu objectifs.

L’événement est entièrement gratuit sur inscriptions et se fera dans les locaux de l’Enac dans l’Amphi Bellonte. Plus d’informations et inscriptions.

