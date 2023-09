L’accessibilité des gares progresse en Occitanie

La Lozère se voit dotée depuis septembre 2023 de deux nouvelles gares, à Mende et Marjevols, répondant aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, annoncent dans un communiqué commun la préfecture de la Région Occitanie, la Région Occitanie et SNCF Gares et Connexions, filiale de SNCF Réseau chargée de la gestion des gares voyageurs.

Ces travaux se font dans le cadre de la mise en accessibilité de quarante-trois points d’arrêt ferroviaire en Occitanie. D’ici à fin 2023, vingt-cinq gares disposeront d’un bâtiment voyageurs et de quais accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Mende, desservie par la ligne ferroviaire des Cévennes accueille chaque année quelques 30.000 voyageurs, selon la SNCF. Les différents travaux de mise en conformité ont représenté un investissement global de 2,5 millions d’euros. L’opération a été financée à 25 % par l’État et à 75 % par la Région Occitanie.

Marjevols est elle desservie par une autre ligne ferroviaire, celle dite de l’Aubrac. Entre 10.000 et 15.000 voyageurs la fréquenterait chaque année. Les travaux d’accessibilité ont coûté 1,8 million d’euros, également pris en charge par l’État à 25 % et par la Région à 75 %. Par ailleurs, 1,4 million ont été engagés pour la rénovation du bâtiment voyageurs, entièrement pris en charge par la Région Occitanie.