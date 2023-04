A Toulouse, la gare Matabiau sera à l’heure pour la Coupe du monde de rugby

Quarante-deux millions d’euros d’investissements et des travaux spectaculaires. Voilà ce qui se joue depuis décembre 2021 à l’abri des regards derrière la façade de la gare Matabiau. « Nous sommes en passe de tenir notre promesse. Nous livrerons une nouvelle gare réhabilitée et agrandie début septembre, juste avant le coup d’envoi de la Coupe du monde de rugby », se réjouit Dominique Lécluse, directeur de programme des projets nationaux pour l’Occitanie à SNCF Gares & Connexions.

Le maître d’ouvrage investit donc ici 42 millions d’euros, dont 24 millions financés en propre et 18 millions par les collectivités et l’Europe. Un budget qui fait du programme toulousain l’un des plus importants en France pour l’entreprise. Aux manettes pour ces travaux qui concernent 5000 m2 sur les 15.000 m2 de la gare, l’Arep, filiale de la SNCF, et Bouygues bâtiment centre Sud Ouest, choisie comme entreprise générale pour la rénovation du bâtiment voyageur.

Les poteaux Eiffel du hall historique

Le hall historique, renommé hall 2 dans la future gare, est la pièce maîtresse de cette gare construite en 1905 par Marius Toudoire, disciple d’Eiffel, et classée depuis 1984 à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. « Dans cet espace, les voyageurs redécouvriront bientôt les trois poteaux Eiffel en fonte, les poutres métalliques et les menuiseries de façades après une totale restauration et le nettoyage de minium de plomb d’époque », décrit Jean-Baptiste Contant, le directeur de projet opérationnel.

Au-dessus de ce hall, un espace événementiel de 500 m2 entièrement vitré a été créé. « Géré par Miharu, il sera ouvert aux événements extérieurs et pourra contenir une jauge de 300 personnes », précise Dominique Lecluse.

Quinze commerces et un restaurant McDonald’s

La galerie, qui va relier les halls 1 et 2, voit aussi ses proportions revues à la hausse, avec une largeur de cinq mètres pour permettre l’installation de quinze cellules commerciales de 30 à 180 m2. À l’angle du hall 1, c’est un restaurant McDonald’s de 178 m2, doté d’une terrasse sur le parvis historique, qui s’apprête à ouvrir ses portes.

Enfin, dans ce programme, la partie la plus technique concerne le souterrain nord, d’une longueur de 45 mètres qui relie le hall 1 aux différents quais et passe sous un faisceau de onze voies. « Nous avons excavé pour doubler sa largeur jusqu’à neuf mètres, et effectué les travaux à ciel ouvert, ce qui impliquait à chaque fois le dépôt du tablier qui supportait la voie concernée par tranche de 100 m2 », décrit Jean-Baptiste Contant.

Ces travaux d’élargissement effectués en partie de nuit ont finalement nécessité l’installation de 600 micropieux au droit des appuis de chaque quai puis la fabrication et la repose par grue de deux nouveaux tabliers de voie de 17 tonnes chacun. Une phase qui aura nécessité, à elle seule, un investissement de 24 millions d’euros.

Béatrice Girard

Sur la photo : Un espace événementiel de 500 m2 entièrement vitré permettra d’accueillir jusqu’à 300 personnes au-dessus du hall 2. Crédit : SNCF Gares & Connexions.